"Давайте разом обіймати Україну": Зеленський виступив у телеефірах відразу 15 країн напередодні саміту ЄС

Президент Володимир Зеленський 21 червня закликав Амстердам до позитивного рішення під час голосування щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Війну в Україні він назвав російською атакою проти вільної Європи.

Про це глава держави сказав під час благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine – #StrivingTogether, що відбувається 21 червня в столиці Нідерландів Амстердамі.

"Пані та панове, вітаю з Києва. За кілька днів ухвалюватиметься дуже важливе рішення у Європейському Союзі щодо України. Думаю, ніхто з вас не сумнівається, що це рішення має бути позитивним. Ми заслуговуємо на нього не тільки через нашу мужність і боротьбу за свободу", – заявив Зеленський.

"Російська атака відновила в пам’яті найгірші історії. Російські військові вбивають тисячі цивільних. Росія навіть вдається до масової депортації українців. Що це? Це російська атака проти вільної Європи, проти спільних цінностей, прав людини, верховенства права, конвенцій, які захищають всіх в Європі та у світі. Ми не дозволимо знищити наші цінності. Я вірю, що разом ми можемо покласти кінець війні нашою перемогою якомога швидше", – наголосив президент.

Він також наголосив – "відбудуємо все, що росіяни знищили".

"Об’єднана Європа сильніша за будь-яку тиранію. Навіть в умовах такої жорстокої війни українські демократичні інституції продовжують працювати, навіть зараз. Ми продовжуємо поширювати європейські цінності. Наш парламент нещодавно ратифікував Стамбульську конвенцію. І скільки б Росія не тиснула на нас, ми все одно впевнені, що європейське майбутнє світле, яскраве, тому що всі ми боронимо його", – сказав Зеленський.

"Я вдячний всім тим, хто підтримує Україну. Дякую за цю щирість. Амстердаме, я з нетерпінням очікую на позитивне європейське рішення для України. Тож давайте разом обіймати Україну тай посилювати Європу. Слава Україні!" – резюмував глава держави.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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