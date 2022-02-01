"Давайте запровадимо і подивимось": Зеленський про те, що у Лондоні можуть конфіскувати гроші олігархів з РФ

"Давайте запровадимо і подивимось": Зеленський про те, що у Лондоні можуть конфіскувати гроші олігархів з РФ

Зеленський розповів, що в Україні також борються з олігархами.

Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій проти російських олігархів у Лондоні. Президент України вважає, що їх потрібно вводити в дію.

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Про це він сказав 1 лютого під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Щодо "брудних" грошей російських олігархів у Лондоні, то нам би зі своїми олігархами розібратись. У них також є гроші у деяких містах. Я думаю, що якщо Лондон буде серйозно розбиратись з цими питаннями, ми обов'язково підтримаємо це, тому що ми самі ставимось до питання деолігархізації дуже уважно. Ми вже проголосували у Верховній Раді перший закон щодо деолігархізації. Це тільки початок такої дуже складної реформи", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в Україні також борються з олігархами та їхній вплив на державу, та запропонував Великій Британії вводити санкції проти російських олігархів.

"Велика Британія бореться з цим і ви повинні зрозуміти, що нам також з цим не просто. Вони (олігархи - ред.) не повинні впливати на економіку держави, і тим більше на політику тієї чи іншої держави, бо це дестабілізує питання всередині. А в Україні найголовніше - це стабільна ситуація, бо вплинути на нас та запровадити більш глибоку ескалацію можна тільки тоді, коли країна слабка. Такі структури, які "відмивають" гроші чи виводять кошти з держави або впливають на інформаційний простір, на політичний простір та політичну кон'юнктуру, на економіку держави, на великий бізнес - це дуже небезпечно для держави. Щодо санкцій, які можуть зупинити ту чи іншу ескалацію з боку Росії, то давайте запровадимо, а потім подивимось", - сказав президент.

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Нагадаємо:

У Великій Британії обіцяють оголосити санкції проти олігархів Путіна. Йдеться про власність друзів очільника Кремля у Лондоні. В такий спосіб прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне стримати Москву від вторгнення до України. Наразі Велика Британія планує запровадити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації України.

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