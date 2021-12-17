"Давно не п**дили": Скрипін розповів, як Шуфрич за лаштунками "Права на владу" накинувся на міністра Ляшка

"Давно не п**дили": Скрипін розповів, як Шуфрич за лаштунками "Права на владу" накинувся на міністра Ляшка

Шуфрич відірвав ґудзика з піджака Ляшка.

Депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич за лаштунками ток-шоу "Право на владу" на "1+1" з кулаками накинувся на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це розповів журналіст Роман Скрипін.

За словами журналіста, депутат від ОПЗЖ поводився за лаштунками ток-шоу зухвало та навіть накинувся на Віктора Ляшка.

"Шуфрич не несе ніякої цінності. Ця людина – це маніпулятор з великої літери "г*мно". Вчора це було очевидно, він почав маніпулювати Майданом, де ти відкриваєш рот і говориш про це? Тебе давно не п**дили. І вчора був цікавий випадок поза ефіром. Шуфрич накинувся з кулаками на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І тут вже не до сміху, бо це відбувалось не в ефірі, не заради шоу. Він накинувся на Ляшка та відірвав ґудзика йому з піджака. І така дивна поведінка Нестора Шуфрича. Хоча він може це робити, бо Шуфрича давно не п**дили. Вочевидь, уже пора", - наголосив Роман Скрипін.

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