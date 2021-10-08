"Давно пора створити новий": після скандалу "слуги народу" масово залишають партійний чат

"Давно пора створити новий": після скандалу "слуги народу" масово залишають партійний чат

Депутатка неадекватно відреагувала на смерть колеги.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова в партійному чаті "слуг" прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова, написавши, що стало "на одного ворога менше". Після цього її колеги по партії почали масово залишати партійний чат.

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Зокрема, чат залишили Олександр Качура, Ірина Верещук і Богдан Яременко.

Один з них написав, що "давно пора створити новий фільтрований чат".

Раніше народні депутати з трибуни Верховної Ради засудили народну депутатку від "Слуги народу" Галину Третьякову за зневажливий коментар про смерть Антона Полякова.

Нагадаємо, 8 жовтня помер депутат Верховної Ради Антон Поляков. Як повідомляє поліція, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За попередньою версією, причиною смерті стала гостра коронарна недостатність внаслідок гострої ішемічної хвороби серця.

Смерть нардепа Антона Полякова: поліція вже повідомила про причини смерті

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