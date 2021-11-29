"Давня проблема": у Путіна розповіли, що гальмує обмін утримуваних осіб

Пєсков сказав, що важливо зберегти мінські домовленості, які, до слова, сама ж РФ регулярно порушує.

Інформацію про підготовку переговорів РФ та України щодо обміну утримуваних осіб спростували у Кремлі. Наразі залишається невирішеною проблема верифікації списків на обмін.

Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков 29 листопада, пише ТАСС.

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"Щодо списку осіб, там ускладнена верифікація. Проблема верифікації списків давня. Досі її вирішити не вдалося. Проблема була і залишається частиною загального комплексу питань та проблем, які є між нами", - сказав спікер Путіна.

Говорячи про можливість саміту "Росія-Україна-Туреччина", Пєсков сказав, що вирішити питання за такого формату переговорів не вийде. З його слів, начебто "РФ не є стороною конфлікту".

Крім того, Пєсков традиційно звинуватив українську сторону у мовляв не виконанні мінських домовленостей, які, за його словами, важливо зберегти.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що Київ передав Москві через турецького лідера список із 450 громадян України, які утримуються на Донбасі та Росії, і чекає на сигналу від РФ.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери закликають Україну підтримувати контакти Росією. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом мовляв має зв'язатися з адміністрацією РФ щодо цього.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації і адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - сказав Зеленський.

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