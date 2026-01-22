Давос обговорював віртуальну війну замість реальної - Politico

Зустріч у Давосі / © Associated Press

Доки в Україні триває справжня війна, лідерів континенту відволікає «фальшива війна» на його західному фланзі.

Так оглядач Politico Джеймі Деттмер описує зміну порядку денного на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Цього тижня європейські лідери планували зосередитися на Україні, щоб переконати Трампа на особистій зустрічі підтримати гарантії безпеки США для Києва. Однак тепер вони переконують американського президента відмовитися від своїх амбіцій водоліти найбільшим островом світу, а українське питання відсунули на другий план», — зазначає автор статті.

За словами українського високопосадовця та іноземного радника, знайомого з позицією Києва, саме ці обставини змусили Володимира Зеленського вагатися щодо участі у форумі.

«Через суперечки про Гренландію в Давосі майже не чують того, що намагаються пояснити та попросити українські чиновники», — пише Деттмер. Проте всі бояться за майбутнє системи безпеки під проводом США, що захищала Європу після Другої світової війни. Посадовці Трампа теж зосередилися переважно на Гренландії та Газі.

«Справжня війна триває в Україні. Гренландія відвертає нас від того, про що потрібно говорити», — зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, спочатку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі планували оголосити план економічного розвитку вартістю 800 млрд доларів, узгоджений Україною, Європою та США. Але презентацію відклали.

Тим часом стало відомо, що попри заяви про необхідність залишатися в Києві, президент Володимир Зеленський все ж вирушить до Давоса, де має зустрітися з Дональдом Трампом.