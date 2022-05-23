Давоський форум та «Рамштайн-2»: Зеленський розповів про плани на тиждень

Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави.
Про це він розповів у традиційному вечірньому зверненні до нації.
"У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії", - сказав він.
У графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій.
"Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – «Рамштайн-2», якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що у межах візиту президента Польщі Анджея Дуди Україна запропонувала польській стороні запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.
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