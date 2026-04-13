Давид переміг Голіафа: Мадяр оголосив про кінець епохи Орбана та історичну перемогу
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр після оголошення результатів виборів заявив про історичну перемогу, яка, за його словами, відкриває шлях до «вільної Угорщини» після багаторічного правління Віктора Орбана.
Угорщина увійшла в історію, посунувши режим прем’єра Віктора Орбана, заявив лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.
Про це HVG.
Мадяр виступив перед прихильниками на площі Баттьяні у Будапешті, де оголосив про переконливу перемогу своєї політичної сили. За його словами, «Тиса» здобула дві третини голосів, що забезпечує партії безпрецедентно сильний мандат.
«Це не просто багато — це дуже багато. Ви дали нам право будувати робочу країну для всіх угорців», — наголосив політик.
Він подякував родині, партійцям, десяткам тисяч волонтерів і всім, хто підтримував кампанію. Мадяр підкреслив, що перемогу вдалося здобути «всупереч потужному тиску», адже, за його словами, провладні сили використовували державний ресурс і витрачали значні кошти на інформаційні кампанії.
«Сьогодні правда перемогла брехню», — заявив він, звертаючись до виборців.
Політик також назвав ці вибори «битвою Давида і Голіафа», яка тривала останні два роки, і запевнив, що перемога належить усій країні — навіть тим громадянам, які не голосували за його партію.
Окрім цього, Мадяр закликав президента Угорщини Тамаша Шуйока, голову Конституційного суду та генерального прокурора скласти повноваження.
Вибори в Угорщині — що відомо
Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.
Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.