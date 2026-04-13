Давид переміг Голіафа: Мадяр оголосив про кінець епохи Орбана та історичну перемогу

Петер Мадяр

Угорщина увійшла в історію, посунувши режим прем’єра Віктора Орбана, заявив лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.

Про це HVG.

Мадяр виступив перед прихильниками на площі Баттьяні у Будапешті, де оголосив про переконливу перемогу своєї політичної сили. За його словами, «Тиса» здобула дві третини голосів, що забезпечує партії безпрецедентно сильний мандат.

«Це не просто багато — це дуже багато. Ви дали нам право будувати робочу країну для всіх угорців», — наголосив політик.

Він подякував родині, партійцям, десяткам тисяч волонтерів і всім, хто підтримував кампанію. Мадяр підкреслив, що перемогу вдалося здобути «всупереч потужному тиску», адже, за його словами, провладні сили використовували державний ресурс і витрачали значні кошти на інформаційні кампанії.

«Сьогодні правда перемогла брехню», — заявив він, звертаючись до виборців.

Політик також назвав ці вибори «битвою Давида і Голіафа», яка тривала останні два роки, і запевнив, що перемога належить усій країні — навіть тим громадянам, які не голосували за його партію.

Окрім цього, Мадяр закликав президента Угорщини Тамаша Шуйока, голову Конституційного суду та генерального прокурора скласти повноваження.

Вибори в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.

Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.