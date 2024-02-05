"Дайте це мені на стіл, щоб я міг негайно підписати": Байден закликав проголосувати за законопроєкт Сенату США з допомогою Україні

Президент США Джо Байден прокоментував те, що Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування разом з коштами для України.

Про це йдеться в заяві президента Джо Байдена щодо угоди двопартійного сенату про національну безпеку.

"Занадто довго, повертаючись назад на десятиліття, імміграційна система була зламана. Настав час це виправити. Ось чому понад два місяці тому я доручив членам моєї адміністрації працювати з двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно розглянути цю проблему. І ось що вони зробили – працювали цілодобово, у свята та у вихідні. Тепер ми досягли угоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття. Я рішуче підтримую це", - зауважив американський президент.

"Це зробить нашу країну безпечнішою, зробить наш кордон безпечнішим, ставитиметься до людей справедливо та гуманно, зберігаючи законну імміграцію, що відповідає нашим цінностям як нації. Це дало б мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він стане перевантаженим. Це зробить наш процес надання притулку більш справедливим і ефективним, одночасно захищаючи найбільш уразливих. Це пришвидшить отримання дозволів на роботу, щоб ті, хто тут і має кваліфікацію, могли швидше дістатися до роботи. Це створить більше можливостей для об’єднання сімей – через короткострокові побачення, а також збільшить кількість постійних законних шляхів. Це гарантує, що найбільш уразливі, малолітні діти без супроводу мають оплачене юридичне представництво. І це забезпечить ресурси, про які я неодноразово просив, щоб забезпечити безпеку кордону, додавши агентів прикордонної патрульної служби, імміграційних суддів, офіцерів із питань надання притулку та передові інспекційні машини, щоб допомогти виявити та зупинити потік фентанілу. Хоча ця угода не стосується всього, чого я хотів би, ці реформи є важливими для того, щоб зробити наш кордон більш упорядкованим, безпечним, справедливим і гуманним", - йдеться в заяві.

"Двопартійна угода про національну безпеку також стосується двох інших важливих пріоритетів. Це дозволяє Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки зростуть. Ця угода також надає Ізраїлю все необхідне для захисту свого народу та захисту від терористів ХАМАС. І це надасть життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу", - наголосив Байден.

"Треба ще попрацювати, щоб вийти на фінішну пряму. Але я хочу прояснити дещо: якщо ви, як і я, вважаєте, що ми повинні забезпечити захист кордону зараз, нічого не робити — це не варіант. Співпрацюючи з моєю адміністрацією, Сенат Сполучених Штатів виконав важку роботу, необхідну для досягнення двопартійної угоди. Тепер республіканці Палати представників мають прийняти рішення. Вони хочуть розв'язувати проблему? Або вони хочуть продовжувати грати в політику з кордоном? Я прийняв своє рішення. Я готовий розв'язувати проблему. Я готовий охороняти кордон. І американський народ теж. Я знаю, що вдома у нас є розбіжності, але ми не можемо дозволити партійній політиці стати на шляху виконання наших обов’язків як великої нації. Я відмовляюся дозволити цьому статися. У такі моменти ми повинні пам’ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки, і немає нічого, нічого, що виходить за рамки наших можливостей, якщо ми робимо це разом", - зауважив він.

"Я закликаю Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду. Дайте це мені на стіл, щоб я міг негайно підписати це як закон", - резюмував Джо Байден.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування.

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