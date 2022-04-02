"Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну": Зеленський звернувся до США

"Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну": Зеленський звернувся до США

Зеленський вважає, що зараз Україна потребує не бронежилетів і спеціальних шоломів, а літаків і ракет.

Президент Володимир Зеленський закликав США надати Україні важке озброєння і техніку.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, наразі українські військові більше потребують не бронежилетів і спеціальних шоломів, а важкої зброї.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки. Ви не можете дати нам F-18 чи F-19 (американські винищувачі - Ред.) або що у вас є, то дайте нам старі радянські літаки", – сказав Зеленський. " Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну".

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна не торгує своєю територією, а питання територіальної цілісності та суверенітету нашої держави не обговорюється.

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