"Дайте їм побитися": Трамп цинічно порівняв війну в Україні з бійкою дітей

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч за його участі, Володимира Зеленського та диктатора Путіна все ж відбудеться. Щодо подвійної є сумніви.

Про це пише Daily Caller.

«Буде тристороння (зустріч — Ред.) Двостороння — не знаю, але тристороння станеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові», — каже Трамп.

Американський президент цинічно порівняв криваву війну в Україні до бійки двох дітей на дитмайданчику.

«Я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на ігровому майданчику, і вони ненавидять одна одну, і вони починають битися, битися і битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так само. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло», — сказав він.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак сказав, чи відбудеться зустріч Володимира Зеленського і диктатора Путіна.