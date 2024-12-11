ДБР оголосило екснардепу-"регіоналу" Колесніченку підозру у держзраді: що він накоїв

Окрім того, колишній нардеп підозрюється у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації держави-агресора.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України 6 та 7 скликань від забороненої "Партії регіонів". Ім’я політика не вказується, однак за даними ЗМІ, йдеться про Вадима Колесніченка.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

Окрім державної зради, Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації держави-агресора.

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У заяві ДБР зазначається, що нардеп до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади зробити неможливою інтеграцію України до ЄС, натомість зблизити її з Росією. Серед іншого колишній "регіонал" організовував провокативні акції, аби розсварити Україну з Польщею.

2014 року Колесніченко достроково склав свої депутатські повноваження та втік до окупованого Криму. Там він влаштувався радником до окупаційної адміністрації, а потім балотувався на посаду "губернатора Севастополя".

Коли ж політик не отримав бажаної посади, то продовжив свою підривну діяльність проти України. Колесніченко робив антиукраїнські заяви у кримських ЗМІ, антиукраїнські відео і викладав їх в Інтернет.

"У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ рф до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність", – зазначили в ДБР.

Там додали, що максимальне покарання за скоєне – довічне ув’язнення.

У ДБР також нагадали, що на початку листопада Колесніченко був засуджений до 5 років ув’язнення за підбурювання працівників міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

"Після звільнення Севастополя Збройними Силами України та взяття під варту колишнього депутата, останній відбуватиме призначене судом покарання у виді позбавлення волі", – наголосили у бюро.

До слова, наприкінці листопада суд ухвалив вирок у вигляді 8 років ув'язнення для екснардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова.

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