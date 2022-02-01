ДБР підтвердило обшуки у ексочільника "Нафтогазу" Коболєва: у чому його підозрюють

ДБР підтвердило обшуки у ексочільника "Нафтогазу" Коболєва: у чому його підозрюють

Обшуки здійснюють за фактом незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд гривень, яке сталося у 2020 році.

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що проводили обшук у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України".

Про це інформує пресслужба ДБР.

"ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств", — йдеться в повідомленні.

Обшуки здійснюють за фактом незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд гривень, яке сталося у 2020 році.

"Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами", — пояснили у Бюро.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про правомірність повернення "Нафтогазом" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

За даними слідства, керівництво "Нафтогазу" за зверненням "Укртрансгазу" погодило укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Своєю чергою Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу.

Сума збитків становить 2 млрд 182 млн гривень.

Крім того, встановлено, що тодішній керівник "Нафтогазу" підписав рішення акціонера "Укртрансгазу" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради.

Раніше у ЗМІ писали, що слідчі ДБР здійснюють обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Читайте також: