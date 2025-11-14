ДБР повернуло державі 2,5 млрд грн і затримало майже 2 тисячі правопорушників у 2025 році

Реклама

За січень-жовтень 2025 року слідчі Бюро встановили збитків державі на понад 12,8 млрд гривень. На майно фігурантів накладено арешт на 1,9 млрд гривень, а збитків відшкодовано на суму понад 2,5 млрд гривень. Такі зловживання серйозно шкодять економіці країни, послаблюють її обороноздатність та позбавляють громадян важливих ресурсів.

“Важливо, щоб кожне розслідування завершувалось не лише фіксацією злочину, а й конкретними діями: арештом майна або передачею коштів в АРМА. За десять місяців 2025 року ДБР відшкодувало державі мільярди гривень. Серед кейсів – арешт активів ексміністра МВС на понад 400 млн грн, передача в АРМА 15 млн грн коштів колишнього депутата та понад 100 млн грн у схемах із закупівлею техніки для ЗСУ. Такі дії реально відновлюють ресурси держави і показують, що корупція та зловживання владою не залишаються безкарними”, – заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Наразі у провадженні ДБР перебуває 268 321 кримінальних справ, з яких понад 185 204 розпочато цього року, а понад 23 528 – уже завершено.



Протягом цього періоду працівники Бюро повідомили про підозру 16 838 особам, а також скерували до суду понад 6,5 тисячі обвинувальних актів щодо 6,9 тисячі осіб, серед яких посадовці категорії «А», народні депутати України, судді, правоохоронці та інші підслідні. Крім того, у 2025 році затримано 1 957 осіб за зловживання владою та корупційні правопорушення.

Державне бюро розслідувань і надалі системно викриватиме корупційні схеми та притягатиме до відповідальності тих, хто зловживає владою і завдає збитків державі. Немає жодних імен, звань чи посад, які б звільняли від відповідальності. Закон діє для всіх, без винятків.

