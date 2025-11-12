Де ховається Путін: для нього створили три однакові кабінети в різних частинах РФ (фото)

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Російські ЗМІ з’ясували, що президент РФ Володимир Путін має щонайменше три однакові робочі кабінети, розташовані в різних регіонах країни. Їх створили для того, щоб приховати реальне місце перебування диктатора.

Про це йдеться в матеріалі розслідувального проєкту «Настоящего времени» під назвою «Система».

Як зазначають автори розслідування, копії кабінету Путіна з його резиденції у Ново-Огарьово (під Москвою) були відтворені також у Сочі та на Валдаї.

Вивчивши «сотні публікацій» на сайті Кремля за останнє десятиліття та переглянувши «десятки годин» програми «Москва.Кремль.Путин», журналісти дійшли висновку, що існують три різні приміщення, які кремлівська пресслужба видає за одне. Доказами цього слугують три ключові деталі: дверна ручка, декоративна лінія на стіні та теки для документів.

Кабінети Володимира Путіна в різних регіонах Росії / © currenttime.tv

Кабінет російського диктатора у Ново-Огарьово вперше показали близько 10 років тому, у Сочі — від 2020 року, а у Валдаї — від 2018-го. Розслідувачі звернули увагу, що у всіх трьох кабінетах, які з’являються у пропагандистських сюжетах, шов на стіні за робочим столом розташований на різній висоті. Також різняться рівень розміщення дверних ручок, малюнок на письмовому гарнітурі та відтінок стільниці.

Ще одним доказом того, що Путіна знімали не лише у Ново-Огарьово, а й у кабінетах-двійниках, «Система» називає внутрішнє листування кремлівських пропагандистів. Зокрема, коли журналіст Павло Зарубін демонстрував «ексклюзивні кадри з Ново-Огарьово», його оператори на той момент перебували у відрядженні в Сочі.

Розслідувачі також встановили, що президент Росії припинив користуватися кабінетом у Ново-Огарьово на початку 2025 року, а в Сочі — ще в січні 2024-го. Автори розслідування пов’язують це з тим, що після початку повномасштабної війни проти України диктатор побоюється за власну безпеку. Наприклад, у Сочі до його резиденції можуть дістатися українські дрони.

Наразі, за висновками розслідувачів, усі нові відео з Путіним знімаються саме в кабінеті на Валдаї.

Нагадаємо, проєкт «Система» також інформував, що Кремль регулярно видає заздалегідь записані зустрічі Путіна за «свіжі» виступи. Такі відео називають «консервами», а їхня мета — створити ілюзію активності диктатора. Механізм простий: чиновники записують зустріч заздалегідь, а в день публікації з’являються на інших заходах у тому ж одязі. Проте зберегти ідентичність не вдається, про що свідчать деталі.