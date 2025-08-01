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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Де крупна риба?": нардеп назвав причину голосування за скандальний законопроєкт про НАБУ

У народних депутатів накопичилося невдоволення роботою антикорупційних органів через відсутність вагомих результатів та гучних справ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Верховна Рада

Верховна Рада / © Ярослав Железняк / Facebook

Відсутність ефективних розслідувань щодо найвищих посадовців стала однією з причин того, що багато народних депутатів проголосували за скандальний законопроєкт №12414, яким обмежувалися повноваження НАБУ та САП та який викликав масові протести в суспільстві і критику європейських партнерів.

На цьому наголосив народний депутат від «Слуги народу», член комітету ВР з питань антикорупційної політики Олексій Жмеренецький в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, у нардепів «підсвідомо накопичилося багато невдоволення роботою антикорупційних органів».

«У депутатів є головне питання: де крупна риба? Бо від цього залежить сигнал системі, що все змінилося… Чому тільки дрібні справи…» — зауважив Жмеренецький.

При цьому він додав, що існує «складна система структурування вкрадених активів».

«Крупна риба сама нічого не підписує, гроші в пакетах не бере», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Його окремі положення ліквідовують незалежність НАБУ та САП.

Через масові протести проти ухваленого закону президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.

У четвер, 31 липня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту №13533 про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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