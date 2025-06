Де перебуває віцепрем'єр Чернишов, якому "закидали" втечу з України: відповідь Мін'єдності

Олексій Чернишов / © УНІАН

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні у країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на відповідь від Міністерства національної єдності.

У Мін’єдності запевнили, що відрядження їхнього міністра проходить у штатному режимі.

«Подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра. Перебіг робочих зустрічей віцепрем’єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності.

Контекст

13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку експідлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. Це дало причину «розганяти» чутки у Мережі, що міністр, можливо, не хоче повертатися до України.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді залишилась рекордно низька кількість нардепів.