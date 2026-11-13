Де пройдуть наступні мирні переговори: Зеленський назвав локації

«Давайте швидше, хлопці»: Зеленський назвав дві ймовірні локації для наступного раунду мирних переговорів / © Associated Press

Реклама

Наступні мирні переговори щодо закінчення війни в Україні можуть відбутися в ОАЕ або Швейцарії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом у Дубліні, передають «Новини.LIVE».

Реклама

За словами Зеленського, остаточне місце проведення наступного етапу переговорів залежатиме від переговорних команд. Найімовірніше, це буде Швейцарія, або ОАЕ.

Реклама

«Ми відкриті. Ви знаєте, мій сигнал був дуже простий, давайте швидше, хлопці, якщо можна, зараз була зустріч, давайте далі», — заявив президент.

Зеленський додав, що Україна може повернути з полону понад тисячу людей, після чого, на його думку, необхідно працювати над домовленостями про припинення вогню.

Своєю чергою Стів Віткофф заявив, що наступну зустріч переговорних команд вже заплановано.

«Наступну зустріч уже заплановано, і ми всі докладатимемо дуже великих зусиль, щоб досягти цієї мети (закінчення війни — ред.)», — сказав Віткофф.

Реклама

Нагадаємо, у четвер пізно ввечері Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров на аеродромі поблизу Дубліна провели переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За підсумками зустрічі Зеленський та Кушнер повідомили, що Путін погодився на участь Європи у переговорах.

Перед зустріччю із Зеленським посланці Трампа мали розмову з Володимиром Путіним.

Новини партнерів