"Де той фініш?": лідери ЄС відповіли на запитання Зеленського щодо євроінтеграції України

"Де той фініш?": лідери ЄС відповіли на запитання Зеленського щодо євроінтеграції України

Зеленський обговорював це питання 12 жовтня з головою Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає логічним і очікуваним кроком надання Україні європейської перспективи, адже вона розділяє спільні з ЄС цінності. Натомість лідери ЄС назвали три аспекти для вступу України до Євросоюзу.

Про це сказали президент Володимир Зеленський, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції.

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"Я сказав керівникам ЄС, що мені як лідеру суспільства і країни не вистачає цього розуміння. Уже вирішили, що ми йдемо цим шляхом, але де той фініш – і чи є він. Мені здається, що цей сигнал повинен отримати кожен українець — про те, що попереду буде остаточний важливий результат", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорював він цю тему під час переговорів на саміті.

Своєю чергою, очільниця Єврокомісії назвала три аспекти для досягнення членства України в ЄС: реформи, економічна інтеграція і політична асоціація.

"Той факт, що Україна є суверенною і незалежною, і вона здатна визначити власні політичні пріоритети — для нас дуже важливо. Є три аргументи. Це реформи, поступова економічна інтеграція та політична асоціація з ЄС. Важливо, що ми єдина європейська сім'я і ми працюємо разом", — висловилася Урсула фон дер Ляйєн.

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А Шарль Мішель підтвердив, що на саміті обговорювалося зближення ЄС і України й Зеленський наводив "дуже солідні аргументи".

"Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. В останні місяці видно це прискорення, яке дозволяє більше об'єднати наших людей", — заявив Шарль Мішель.

Заленський підтвердив також, що Україна буде наполегливо працювати з усіма партнерами для досягнення мети.

Нагадаємо, на саміті "Україна - ЄС" у Києві 12 жовтня Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо".

Як повідомлялося, раніше глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна - це Європа, а тому обов'язково буде в Європейському Союзі.

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