"Де ваші яйця": Федоров вщент "розніс" мобілізацію та Сирського — всі гучні заяви

Михайло Федоров / © Associated Press

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Ексміністр оборони України Михайло Федоров перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагає зміни керівництва ЗСУ та відмови від примусової мобілізації. Зокрема, Федоров назвав головкома ЗСУ Олександра Сирського людиною, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну. Ексміністр наголосив на необхідності рішучих дій і системних трансформацій, наголосивши, що посадовці та депутати мають керуватися совістю, а не уникати гострих питань.

Заяви Федорова про мобілізацію, війну та керівництво ЗСУ читайте на ТСН.ua.

Федоров про мобілізацію

Ексміністр оборони під час брифінгу 16 липня заявив, що протягом останніх шести місяців навмисно утримувався від публічних коментарів щодо мобілізації. Однак, на думку Федорова, настав момент відкрито обговорити проблеми, які вже тривалий час хвилюють українське суспільство.

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Ексміністр наголосив, що ТЦК та СП підпорядковуються Сухопутним військам, головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу. Водночас він звернув увагу на ситуацію, за якої співробітники ТЦК змушені приховувати обличчя під масками через відсутність належної відповідальності за напади на них.

Федоров зазначив, що проблему мобілізації неможливо розв’язати без реагування держави на найгостріші питання.

Він також зауважив, що молоді українці активно обговорюють ситуацію в окремих військових підрозділах, зокрема в Десантно-штурмових військах, а також історію з комбригом Станіславом Лучановим у 155-й окремій механізованій бригаді.

Водночас Федоров навів приклад бригади «Хартія», до якої, за його словами, існує черга з добровольців, серед яких близько 2000 іноземців. На думку колишнього урядовця, це доводить: люди готові служити, якщо довіряють командуванню, умовам служби та принципам функціонування підрозділу.

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Федоров вважає, що Україна має повністю переглянути підхід до мобілізації.

«Українці вже довели, що здатні зупинити ворога самотужки. Нашим людям не потрібен наглядач із кийком, який силою пхатиме їх на передову. Людям потрібні чіткі контракти, конкретні терміни служби, прозора підтримка та людське ставлення», — наголосив він.

Ексміністр вказав, що держава повинна не просто переконувати громадян словами, а вибудувати систему, якій вони довірятимуть. Саме це, як вважає Федоров, може сприяти ефективнішому комплектуванню війська та посиленню мотивації добровольців.

Федоров про Сирського, фронт і військових

Окремо Федоров прокоментував роль Сирського у забезпеченні стійкості фронту. Він заявив, що стримування російського наступу є насамперед результатом свідомого рішення самих українців захищати свою країну, а не наслідком авторитарного стилю керівництва.

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Зокрема, ексміністр заявив, що головком — це людина, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну.

«Українцям не потрібна зверху людина з дубинкою, яка буде його пхати на першу лінію», — висловився Федоров.

За його словами, військові самостійно беруть на себе відповідальність і ризики, оскільки розуміють, що захищають власні родини. Тому, як наголосив ексміністр, для військових важливими є повага, адекватні контракти, чітко визначені терміни служби, реальна можливість переведення, соціальна підтримка та командири, які чують своїх підлеглих.

Федоров також заявив, що армії необхідно докорінно змінити ставлення до військових, надати їм більше свободи та сприяти розвитку лідерства.

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Заклик Федорова до народних депутатів

Крім того, Федоров розкритикував замовчування реального стану справ у державі та закликав народних депутатів відкрито говорити про проблеми, з якими стикаються військові. Він наголосив на необхідності рішучих кроків і системних змін, заявивши, що посадовці та нардепи мають діяти за совістю, а не уникати складних тем.

Ексміністр наголосив, що ситуація на фронті вимагає чесності та готовності називати проблеми своїми іменами.

«Я чиню по совісті. І я звертаюся до депутатів: чиніть і ви по совісті! Де ваші яйця сказати вголос, де реальна проблема? Сказати про підрозділи, про штурми, про те, що люди вмирають за свободу? А ми сидимо на Банковій і боїмося відкрито сказати те, у що насправді не віримо. Я для себе цю лінію вже перейшов. Я не збираюся ходити з відкритими лекціями по майданах. Я чітко висловив свою позицію. Нам потрібні зміни, на які заслуговує український народ», — заявив Федоров.

Федоров заявив про необхідність кадрових змін у ЗСУ

За словами ексміністра оборони, для подолання злочинів, корупційних схем і скандальних ситуацій, подібних до історії зі 425-м окремим штурмовим полком «Скеля», необхідно змінити керівництво ЗСУ. Йдеться, зокрема, про заміну Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

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«У нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери і командири будуть розвиватися, а їх не будуть списувати. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні. Були запропоновані кардинальні кадрові рішення — зміна і головкома, і начальника Генштабу», — висловився Федоров.

Він також відкинув звинувачення у причетності до скандалу навколо «Скелі». За словами колишнього урядовця, поширювалася інформація про те, що він нібито був «замовником» розслідування та навіть «допустив те, що там відбувається».

Федоров зазначив, що проблема полягає не в одному конкретному підрозділі, а в системі загалом, яка потребує змін.

«Це культура, яка сформувалася. Її потрібно просто викорінити, інакше ми не зможемо здолати ворога, коли таке відбувається в системі», — наголосив він.

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