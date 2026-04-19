Де зараз конфісковані мільйони «Ощадбанку»: Зеленський відповів

В Угорщині показали гроші та золото яке конфіскували у затриманих українських інкасаторів

Президент Володимир Зеленський планує обговорити з лідером партії «Тиса» Петером Мадяром, яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, повернення коштів «Ощадбанку», конфіскованих Угорщиною.

Про це Зеленський сказав в ефірі телемарафону.

«Гроші хотілося б повернути. Вони там гроші деякі у нас забрали. Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав», — сказав Зеленський.

На його думку, перемога партії «Тиса» на виборах є вікном можливостей для двосторонніх відносин України та Угорщини.

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку«, які, за попередніми даними, перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між „Райффайзен Банк Австрія“ та „Ощадбанком“ України.

Угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників.

Зрештою, інкасатори повернулися в Україну, але гроші угорці прибрали собі до рук.