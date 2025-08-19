Де зустрінуться Зеленський з Путіним: Reuters назвало країну

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на високопосадовця з адміністрації США.

Після зустрічі 18 серпня у Вашингтоні і президент США Дональд Трамп, і Зеленський висловили сподівання, що той саміт зрештою призведе до тристоронніх переговорів із Путіним.

Увечері очільник Білого дому повідомив у соцмережах, що вже зателефонував російському диктатору та почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої має відбутися тристоронній саміт.

За словами джерела в європейській делегації, Трамп сказав європейським лідерам, що таку послідовність подій запропонував Путін.

«Хоча Кремль ще офіційно не підтвердив згоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Путіна й Зеленського може відбутися в Угорщині», — зазначило видання.

Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, переговори можуть відбутися протягом двох тижнів. Таку ж інформацію — про зустріч Путіна і Зеленського протягом найближчих двох тижнів — опублікувало і видання The Telegraph.

До слова, журналіст Axios Барак Равід раніше заявив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися до кінця серпня.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, зустріч Зеленського з Путіним має відбутися в Європі. Одним із міст може бути швейцарська Женева.