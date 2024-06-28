Дебати Байдена та Трампа й вибухи поблизу Миколаєва: головні новини ночі 28 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Трамп вкотре переконує, що зупинить війну в Україні, а Байден назвав Путіна військовим злочинцем під час дебатів Читати далі –>
- У Сумах зафіксовані дивні опади в повітрі і погане самопочуття в містян Читати далі –>
- На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждали цивільні Читати далі –>
- На Времівському напрямку ворог тиснув в районі Костянтинівки - Генштаб Читати далі –>
- Поблизу Миколаєва пролунали вибухи, є постраждалі Читати далі –>
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