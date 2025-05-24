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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
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Кандидати у президенти Польщі посперечалися через Україну

Тема допомоги Україні гостро обговорювалась під час дебатів Кароля Навроцького і Рафала Тшасковського.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапоори Польщі та України

Українське питання було одною з гострих тем на передвиборчих дебатах кандидатів у президенти Польщі / © Getty Images

Кандидати в президенти Польщі Кароль Навроцький і Рафал Тшасковський провели передвиборчі дебати у п’ятницю, 23 травня. Під час дебатів політики неодноразово звинуватили один одного у брехні та неприйнятному ставленні до України.

Про це пише PAP.

В блоці обговорення питань безпеки Тшасковський поставив Навроцькому питання про протидію вступу України до НАТО, зазначивши, що риторика його опонента надто схожа з наративами кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Я говорю мовою польських жінок і чоловіків. Якщо президент Зеленський ставиться до нас погано, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу виникає гасло про путінську пропаганду», — відповів Навроцький.

Він додав, що може бути «голосом тих, хто не згоден з тим, щоб Україна завалювала нас зерном і влаштовувала нерівну конкуренцію».

На дебатах також гостро лунало міграційне питання. Обидва кандидата дистанціювалися від міграційного пакту ЄС. При цьому Навроцький заявив, що в разі обрання його президентом, він розірве пакт в односторонньому порядку. Видання зауважило, що за законом, президент країни-члена ЄС не має таких повноважень.

Водночас Тшасковський заявив, що пакт «ніколи не набере чинності», тому що Польща надала допомогу Україні.

«Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо», — нагадав кандидат в президенти.

Після цих слів Навроцький звинуватив Тшасковського у брехні і спитав, про які документи йдеться. Тшасковський зауважив, що йдеться про постанову 2015 року.

На це Навроцький заявив, що 10 років тому в Україні ще не було війни. Тшасковський у відповідь нагадав про анексію Кримського півострова Росією і назвав це початком війни.

Нагадаємо, Туск назвав «держзрадою» заяви кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького. Польський прем’єр обурився обіцянкою кандидата в президенти не пустити Україну до НАТО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1426
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