Дедалі більш агресивна позиція Росії: міноборони США та Франції обговорили дії РФ біля кордону з Україною

Дедалі більш агресивна позиція Росії: міноборони США та Франції обговорили дії РФ біля кордону з Україною

Чиновники також обговорили важливість альянсу НАТО і заявили про свою прихильність до розширення співробітництва НАТО-ЄС.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль та начальник Головного управління міжнародних відносин та стратегії міністерства оборони Франції Аліс Гіттон обговорили політику Росії щодо України.

Про це заявив Пентагон.

У режимі відеоконференції вони розділили занепокоєння з приводу регіональних викликів на периферії НАТО, а саме все більш агресивної позиції Росії щодо України.

Чиновники також обговорили важливість альянсу НАТО і заявили про свою прихильність до розширення співробітництва НАТО-ЄС.

Було порушено й питання двостороннього співробітництва в галузі безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та Сахелі.

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Великобританія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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