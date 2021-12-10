Дедалі більше українців звертається до Європейського суду, - Ірина Суслова

До ЄСПЛ почали звертатися українки, які страждають від домашнього насильства.

Якщо 2019 року на розгляді ЄСПЛ перебувало 8 850 справ українців проти України, що складає 14,8% від загальної кількості звернень, то вже в 2020-му — 10025 позовних заяв (16,7%).

На цьому в Міжнародний день прав людини на своїй сторінці у Facebook, акцентує увагу правозахисниця, лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

Зі 109 справ, які було розглянуто 2019 року по суті, у 66 випадках ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні прав людини. Уже 2020 року ЄСПЛ визнав Україну винною у 82 із 86 розглянутих справ. І ось уже другий рік поспіль ми міцно утримуємо третю сходинку антирейтингу щодо дотримання прав і свобод людини після Росії та Туреччини. Такі дані наводить ЄСПЛ.

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"Сьогодні Україна відзначає Міжнародний день прав людини, який, до речі, є останнім, 16-м днем всеукраїнської акції проти насилля. Але що з того звичайним людям, якщо підсумки багаторічних "реформаторських зусиль" влади, на які було витрачено сотні мільярдів гривень, не варті навіть "ламаного гроша", — питає Ірина Суслова.

За даними звіту ЄСПЛ, 2020 року Україна визнана винною за наступними статтями: "Свобода та особиста недоторканність" — 49 справ, "нелюдське поводження" — 29, "порушення права на ефективний засіб юридичного захисту" — 18, "надмірна тривалість судового провадження" — 16, "порушення права на справедливий суд" — 10, "порушення права на захист власності" — 10, "неефективне розслідування" — 8.

Ще одна загрозлива тенденція, на яку звернула увагу лідерка Жіночого руху. До ЄСПЛ почали звертатися українки, які страждають від домашнього насильства з боку колишніх чоловіків.

"Минулого року суд виніс перше прецедентне рішення у справі "Левчук проти України". Жінка не змогла захистити себе та трьох дітей від постійних побоїв колишнього чоловіка в українських судах, чим дуже здивувала суддів ЄСПЛ. Вони не могли зрозуміти, як в Україні чоловіки можуть безкарно бити жінок, а суди — формально ставитися до таких злочинів", — пише Суслова.

Вона попередила: якщо держава не зверне достатньої уваги на запобігання та боротьбу з домашнім насильством, у наступні роки кількість аналогічних позовів до ЄСПЛ суттєво зросте. За даними Національної соціальної сервісної служби України, минулого року зафіксовано понад 211 тисяч звернень постраждалих від домашнього насильства українців. До суду надійшло 1877 проваджень. А ось обвинувальний вирок отримала лише 921 особа.