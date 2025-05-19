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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дедлайн припинення вогню: у Кремлі зробили заяву про розмову Трампа й Путіна

За словами помічника диктатора, про тимчасове припинення вогню у розмові між Путіним і Трампом не йшлося.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дедлайн припинення вогню: у Кремлі зробили заяву про розмову Трампа й Путіна

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков / © Associated Press

Про так званий дедлайн припинення вогню в Україні американський президент Дональд Трамп і кремлівський очільник Володимир Путін під час телефонної розмови 19 травня не говорили.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають пропагандистські російські агентства.

За підсумками телефонної розмови Путіна та Трампа у Кремлі заявили, що “українська тематика” обговорювалася Путіним і Трампом дуже докладно і, як сказав Ушаков, “з цікавими нюансами”.

“Про часові рамки для припинення вогню в Україні в розмові Путіна і Трампа не йшлося”, — заявив Ушаков.

Також, за його словами, Путін і Трамп поглиблено обговорювали “питання врегулювання в Україні”, а президент РФ нібито зазначив “позитивну роль Трампа та його адміністрації в поверненні Києва за стіл переговорів”.

Путін і Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, включно з Україною, але поки не назвали терміни та місце проведення своєї зустрічі.

Тим часом президент США Дональд Трамп після розмови з диктатором РФ Путіним оголосив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

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