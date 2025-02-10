Дефіцит газу вплине на борги в ситуації з енергеткою та компенсаціях - депутат

Про це заявив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці та народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

«Весь минулий рік ми чули заяви керівника «Нафтогазу» тодішнього про те, що абсолютно вистачає українського газу для України, для проходження опалювального сезону, що імпорту ніякого не треба. І постає питання, так а як же так сталося, що влітку не закачували, бо була одна ціна, а зараз по імпорту купуємо, коли інша ціна? Зрозуміло, що це відобразиться на фінансовому стані, зрозуміло, що це на залишках у сховищах відобразиться», - сказав він.

Кучеренко підкреслив, що це також вплине на ситуацію з боргами в енергетиці та компенсаціях.

Він наголосив, що сховища газотранспортної системи мають бути виведені поза політику та поза комерцію.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що маніпуляції "Нафтогазу" із продажем газу комерційним компаніям влітку і відсутність стратегічного планування призвели до серйозного дефіциту ресурсу взимку і проблем для всієї країни.