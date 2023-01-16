"Дефіцит конкретних дій і рішучості": Зеленський жорстко наїхав на ОБСЄ за бездіяльність

Президент Зеленський говорив з головою ОБСЄ про те, як зробити організацію дієвою.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі під час його візиту до Києва.

Про це глава держави розповів під час свого традиційного відеозвернення.

Під час зустрічі Зеленський висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для здійснення тиску на Росію. Передусім – з метою припинення порушень прав людини на окупованих територіях.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", – наголосив глава держави.

У вечірньому зверненні Зеленський розповів, що говорив з головою ОБСЄ про те, як зробити організацію дієвою.

На його думку, це одна з міжнародних організацій, які мають значний потенціал, "але з різних причин у критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості".

"ОБСЄ може суттєво збільшити увагу й відповідно діяти щодо депортації наших людей з окупованої території в Росію. І щодо ситуації з українськими полоненими. Жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти", – підсумував президент.