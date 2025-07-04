"Дефіциту зброї не було": чому США призупинили постачання допомоги Україні

Пентагон призупинив постачання зброї Україні / © ТСН.ua

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Міністерство оборони США тимчасово зупинило відправку американської зброї в Україну. Вони кажуть, що це через брак власних запасів. Але троє чиновників зі США повідомили: внутрішня перевірка показала, що ця зброя не зашкодить запасам США.

Про це пише NBC News.

Рішення про зупинення поставок стало несподіванкою для багатьох ключових гравців, зокрема для Державного департаменту, членів Конгресу, українських офіційних осіб та європейських союзників.

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Критика рішення та позиція Конгресу

Це рішення викликало широку критику як з боку республіканців, так і демократів, які підтримують допомогу Україні у її боротьбі проти Росії. Адам Сміт, провідний демократ Палати представників, відверто заявив, що Пентагон нещиро використовує питання військової готовності як виправдання для припинення допомоги. Тоді як справжня причина, ймовірно, полягає у бажанні просто зупинити американську підтримку Україні.

«Ми не перебуваємо на найнижчому рівні запасів озброєння, ніж протягом 3,5 років конфлікту в Україні», — підкреслив Сміт, старший член Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Він додав, що його співробітники «бачили цифри» і не виявили жодних ознак «дефіциту», які б виправдовували призупинення допомоги.

Односторонні дії Міністра оборони та позиція Білого дому

Призупинення військової допомоги Україні виявилося одностороннім кроком міністра оборони Піта Хегсета. За словами трьох помічників Конгресу та колишнього чиновника США, це вже втретє, коли Хегсет самостійно зупиняє постачання допомоги Україні. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його рішення були скасовані за кілька днів.

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Джерела також вказують, що високопосадовець Пентагону, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі, підтримав ці дії. Колбі є відомим прихильником скорочення участі США в Україні та перенаправлення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Законодавці з обох партій висловили розчарування відсутністю попереднього повідомлення та перевіряють, чи не порушує затримка поставок законодавство, що зобов’язує надавати Україні безпекову допомогу. Вони, разом з деякими європейськими союзниками, активно намагаються з’ясувати причини призупинення та домогтися його скасування.

Білий дім, зі свого боку, захистив рішення, заявивши, що воно було прийнято після поточного перегляду Міністерством оборони допомоги США союзникам та партнерам, який розпочався минулого місяця.

Внутрішній перегляд запасів та висновки Об’єднаного штабу

Цей перегляд розпочався після того, як Хегсет видав службову записку, яка наказує Об’єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. Оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів, як повідомили троє чиновників, обізнаних з питанням.

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Об’єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до зниження обсягів поставок США нижче необхідного порогу, потрібного для забезпечення військової готовності.

Пентагон не відповів на запит про коментар у четвер. Речник Пентагону Шон Парнелл назвав оцінку «оглядом можливостей» на брифінгу в середу, заявивши: «Ми не можемо роздавати зброю всім у всьому світі. Частина нашого завдання полягає в тому, щоб надати президенту систему, яку він може використовувати для оцінки кількості боєприпасів, що у нас є, туди, куди ми їх відправляємо. І цей процес перегляду відбувається прямо зараз і триває».

Тим часом, Україна звернулася до Вашингтона з терміновим закликом розширити кількість систем протиповітряної оборони, оскільки Росія посилила бомбардування українських міст. Минулого тижня Росія здійснила свою найбільшу повітряну атаку за трирічний конфлікт, випустивши 60 ракет та 477 безпілотників по всій країні.

Нагадаємо, вже вдруге за майже пів року адміністрація Трампа блокує постачання Україні американського озброєння.

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Також Німеччина веде переговори із Сполученими Штатами Америки щодо забезпечення України ракетами до системам Patriot після того, як Вашингтон наказав призупинити постачання деяких видів зброї.