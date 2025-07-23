Деякі депутати, які голосували проти НАБУ, мають статус підозрюваних — Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. / © Громадське ТБ

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Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що серед народних депутатів, які проголосували за суперечливий закон №12414, можуть бути ті, кого НАБУ вже офіційно визнало підозрюваними. Це, на його думку, створює прямий конфлікт інтересів.

Про це Кривонос заявив в інтерв’ю LB.ua.

“Думаю, що частина прізвищ тих, хто проголосував, здивувала не тільки громадянське суспільство, але й вас”, — сказав Кривонос, коментуючи ухвалення закону.

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За словами очільника бюро, наразі триває глибший аналіз обставин голосування. Він підкреслив, що, за наявною в НАБУ інформацією, серед тих, хто підтримав закон, є народні депутати зі статусом підозрюваних.

“Голосуючи за норми, які потенційно можуть бути їм цікавими для пом’якшення чи уникнення відповідальності, вони діяли, на моє глибоке переконання, в умовах реального конфлікту інтересів”, — наголосив Кривонос.

Раніше громадські організації та міжнародні партнери України висловили занепокоєння з приводу нового закону, вбачаючи в ньому загрозу для незалежності антикорупційних органів.

Що відомо про скандальний закон №12414

В Україні набув чинності суперечливий закон №12414, який істотно впливає на архітектуру антикорупційної системи. Відповідно до нових норм, Генеральний прокурор отримує можливість втручатися у кримінальні провадження, які веде Національне антикорупційне бюро, а керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втрачає гарантії незалежності.

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Цей законопроєкт, який спочатку позиціонувався як технічна поправка, був ухвалений Верховною Радою 22 липня. За документ проголосували 263 народні депутати, більшість із яких представляють фракцію «Слуга народу» та наближені до неї групи. У той самий день закон підписали голова парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

У ніч на 23 липня документ оприлюднили в офіційному віснику, після чого він автоматично набув чинності.