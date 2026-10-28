Деякі речі не доходять до Путіна: прем'єр Норвегії розкрив деталі розмови з диктатором РФ

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що спільна телефонна розмова з президентом Фінляндії Александром Стуббом і Володимиром Путіним була спробою напряму донести до Кремля європейську позицію щодо війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

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За його словами, Осло і Гельсінкі хотіли, щоб Путін чув не лише американський погляд на можливе завершення війни.

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«Я не думаю, що Путін змінить свою думку, але він дуже чітко чує нашу позицію. Мене непокоїть, що деякі з цих повідомлень не доходять до нього, коли американці з ним розмовляють», — сказав Стере в інтерв’ю NRK.

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стере провели телефонну розмову з Путіним, щоб передати йому позицію України перед майбутньою зустріччю в Абу-Дабі та наголосити на припиненні атак на енергетику. Це перший прямий контакт російського диктатора з європейськими лідерами, які підтримують Київ, з липня 2025 року.

Після розмови у Кремлі заявили, що мир можливий лише на умовах Росії та з урахуванням її інтересів, звинувативши у затягуванні війни Захід. За даними Reuters, Путін відмовився від будь-яких компромісів щодо захоплення всього Донбасу.

Європейські лідери після цього зв’язалися із Зеленським для обговорення деталей.

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Що обговорювали з Путіним

Стере пояснив, що головною темою було те, як зупинити затягування війни.

«Ми зі Стуббом були зосереджені на тому, що має відбутися, щоб ця війна не тривала нескінченно місяцями, з новими смертями людей, і щоб знайти рішення», — сказав прем’єр Норвегії.

За його словами, Норвегія виступає за конкретні кроки з деескалації. Серед них — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії, припинення атак на судна, які перевозять українське зерно, а також обміни військовополоненими.

Що сказав Стере про території України

Прем’єр Норвегії також прокоментував можливість завершення війни без офіційної відмови України від окупованих територій.

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«Сьогодні Росія контролює майже 20% української території. Україна ніколи не підпише угоду, яка визнає втрату території, але чи зможе вона прийняти нинішню лінію фронту як реальність і відправну точку — це вже інше питання», — заявив Стере.

Він наголосив, що одним із центральних питань залишаються майбутні гарантії безпеки для України.

«Головне питання полягає в тому, які гарантії безпеки можуть бути надані Україні після мирної угоди. Путін визнає, що це головне питання», — сказав прем’єр.

Розмова відбулася напередодні очікуваних у листопаді переговорів між українськими та російськими представниками в Абу-Дабі — перших очних переговорів із лютого.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ця телефонна розмова нібито не принесла нічого нового, а європейські країни, за його словами, лише прагнуть отримати власну роль у переговорному процесі.

Розмова з Путіним спричинила суперечки в Європі

Водночас телефонні переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним викликали критику серед європейських союзників України. Як пише The Telegraph, окремі політики побоюються, що такі самостійні ініціативи можуть зіграти на руку Кремлю напередодні мирних переговорів за посередництва США.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що «дуже скептично» ставиться до цієї ініціативи, наголосивши на необхідності єдності Європи. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що його та інших європейських лідерів не поінформували про заплановану розмову.

За даними видання, країни ЄС наразі намагаються узгодити спільний формат участі в можливих переговорах із Москвою. Європейські посадовці побоюються, що неузгоджені контакти з Путіним дозволять Росії використати розбіжності між союзниками України.

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