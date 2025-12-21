Марк Рютте / © Associated Press

Кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська до України, якщо буде потреба.

Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте, передає Bild.

«Звичайно, ми зараз публічно не обговорюємо деталі (відправлення миротворців до України — Ред.). Але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надіслати війська, якщо забажають. Наразі триває робота над визначенням точної структури цієї „коаліції охочих“: як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються», — сказав Рютте.

Які гарантії НАТО може запропонувати Україні?

За словами генсека НАТО, Альянс може забезпечити, щоб на Україну більше ніколи не нападали після припинення вогню чи мирної угоди.

«Путін повинен розуміти, що ще один напад буде для нього руйнівним. Тут є три рівні. Перший рівень — це українські Збройні сили. Вони повинні бути у відмінному стані. Звичайно, вони виконують надзвичайну роботу в цій війні, але вони також повинні бути здатні захистити країну після війни чи довгострокового припинення вогню» — зазначи Рютте.

Другий рівень — це «коаліція охочих», яку очолюють Франція та Велика Британія, за участю Німеччини та інших країн.

І третій рівень — це Сполучені Штати.

«Американський президент у серпні заявив, що хоче брати участь. І зараз ми працюємо над тим, щоб поєднати ці три елементи — українські Збройні сили, коаліцію охочих та внесок США — таким чином, щоб Путін дуже чітко розумів: „я більше ніколи не повинен торкатися України“, — додав Рютте.

