Декларація України та Азербайджану передбачає підтримку суверенітету та спільну протидію гібридним загрозам — Зеленський

Декларація України та Азербайджану передбачає підтримку суверенітету та спільну протидію гібридним загрозам — Зеленський

За словами очільника української держави, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Декларація, яку президенти України та Азербайджану підписали сьогодні, 14 січня, закріплює готовність до підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного з очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу в Києві.

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"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами", наголосив Зеленський.

За словами очільника української держави, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Як зазначив Зеленський, візит президента Азербайджану Ільхама Алієва до України відбувається напередодні встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, під час офіційного візиту очільника Азербайджанської республіки до України президенти держав підписали держав підписали шість двосторонніх документів.

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