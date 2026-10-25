Декорація до виборів: Портников пояснив, навіщо Трампу знадобилися переговори щодо України

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Відновлення переговорного процесу щодо завершення війни в Україні дає президенту США Дональду Трампу змогу демонструвати себе миротворцем напередодні виборів до американського Конгресу.

Про це журналіст Віталій Портников розповів в етері Еспресо.

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За словами журналіста, головна мета нинішніх перемовин полягає не в досягненні конкретних домовленостей, а в підтриманні самого переговорного процесу. Завдяки цьому Трамп може заявляти про рух до миру, попри те що позиції сторін залишаються несумісними.

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«Тому що на перемовинах не очікується жодного результату. Це перемовини заради перемовин. А Трампу потрібно виступати в ролі миротворця. Зараз Трамп може говорити, що він на шляху домовленостей», — пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що американський президент уже домігся відновлення переговорів, зокрема завдяки тиску на Україну та Росію. Саме це, за його оцінкою, можна вважати проміжним результатом для Трампа.

Портников пояснив, що перенесення зустрічей на час після 10 листопада має політичну логіку. Якби переговори відбулися до виборів і завершилися безрезультатно через незмінну позицію Москви, це могло б поставити під сумнів заяви Трампа про його миротворчі зусилля.

Журналіст запропонував уявити ситуацію, за якої українська та російська делегації зустрічаються найближчим часом, однак російська сторона знову озвучує свої звичні вимоги, а домовленостей досягти не вдається.

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«Уявіть собі, що перемовини відбуваються завтра. Українська і російська делегації зустрічаються, і ми чуємо від росіян усе, що ми, як правило, від них чуємо. І переговори нічим не закінчуються. Ну, відновився переговорний процес, але виявилося, що це декорація. Якраз потрібно, щоб ці перемовини, оскільки від них нема чого чекати, відбулися після 10 листопада», — наголосив Портников.

Раніше повідомлялося, що Росія може використати відновлення тристоронніх переговорів для просування своїх вимог і посилення тиску на Україну.

Ми раніше інформували, що державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершити війну в Україні виключно військовим шляхом неможливо.

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