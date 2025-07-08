Декриміналізація порнографії в Україні: Зеленський відповів на петицію

Президент Украъни Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Цю ініціативу підтримали понад 25 тисяч українців, що є необхідною умовою для її розгляду главою держави.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Голова держави подякував усім, хто долучився до створення та підписання звернення та зазначив, що Україна є правовою державою, а ухвалення чи змінення законів належить виключно до компетенції Верховної Ради.

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«Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади і

суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію.

За результатами розгляду електронної петиції інформую, що Україна є

правовою державою; в Україні визначається і діє принцип верховенства права;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що

передбачені Конституцією та законами України (стаття 1, частина перша

статті 8, стаття 19 Конституції України)», — йдеться у відповіді.

У своїй відповіді президент також нагадав, що питання, порушене у петиції, вже винесене на розгляд у Верховній Раді. Мова йде про законопроєкт №12191, який передбачає зміну статті 301 Кримінального кодексу України. Згідно з його положеннями, кримінальна відповідальність за виготовлення та розповсюдження порнографії зберігається лише у випадках:

порнографії без згоди (так звані deep fake, порнопомста тощо),

дитячої порнографії або її поширення серед неповнолітніх,

матеріалів, що містять елементи зоофілії, некрофілії, насильства.

Також у Кримінальному кодексі залишаться норми, які карають за втягнення у проституцію, сутенерство та торгівлю людьми.

Зеленський повідомив, що пропозиції з петиції передані до Верховної Ради для врахування під час розгляду відповідного законопроєкту. Це означає, що позиція підписантів офіційно долучена до законодавчого процесу.

Ініціаторкою петиції виступила модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Вона зазначила, що за п’ять років своєї діяльності сплатила понад 40 мільйонів гривень податків до бюджету України. У зверненні вона закликала президента підтримати законопроєкт №12191, аргументуючи це тим, що правоохоронні органи мають зосередитись на боротьбі з реальними злочинами, а не витрачати ресурси на контрольні закупівлі інтимного контенту.

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У грудні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже підтримав законопроєкт №12191 для ухвалення в першому читанні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обмін інтимними фото навіть між партнерами може мати кримінальні наслідки.

Українські контент-мейкерки, які заробляють на платформі OnlyFans, за три роки — з 2020 по 2022-й — сукупно отримали близько 123 мільйонів доларів доходу. Однак виникає проблема: через те, що поширення такого контенту в Україні формально заборонене, сплачувати податки з цієї діяльності вони не можуть.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, який посилається на інформацію Державної податкової служби, приблизно 5000 українських авторів OnlyFans за ці роки заробили:

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у 2020 році — близько $8 мільйонів;

у 2021 році — понад $35 мільйонів;

у 2022 році — майже $80 мільйонів.