Стало відомо, коли США та Росія проведуть переговори в Саудівській Аравії

Сторони обговорюватимуть підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант", посилаючись на власні джерела.

За повідомленнями, сторони обговорюватимуть підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Нагадаємо, що українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де вже відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців.

Також президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Зеленський братиме участь у перемовинах між США та Росією.