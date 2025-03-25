У Саудівській Аравії стартувала нова зустріч України та США щодо перемир’я — AFP

Делегація України залишилася в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на день для зустрічі з представниками США.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерело в українській делегації.

"В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою", - повідомило джерело в українській делегації.

Нагадаємо, переговори між представниками Москви та Вашингтона відбулися 24 березня та тривали понад 12 годин. Карасін, якого цитує російське державне пропагандистське агентство ТАСС, охарактеризував зустріч як "непросту, але корисну", зазначивши, що сторони обговорили широкий спектр питань, хоча подробиці він не розкрив.

За даними джерел, спільну заяву за результатами переговорів сторони оприлюднять 25 березня о 10:00 за київським часом. Тристоронніх переговорів не передбачається - у Вашингтоні заявили, що зустрічі відбудуться окремо, про це ж говорять і в Києві.

Під час переговорів між Україною та США обговорювалась безпека судноплавства та припинення атак на українські порти. Також ішлося про обмін полоненими.

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