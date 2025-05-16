Делегація РФ погрожувала захопити нові області України: шокувальні деталі від The Economist

Делегація РФ в Стамбулі. / © Associated Press

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Представники делегації під час переговорів в Стамбулі погрожували захопити Харківську та Сумську області.

Про це повідомив репортер The Economist Олівер Керролл у соцмережі X.

З посиланням на “добре обізнане джерело“, журналіст заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню - “тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює.

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“Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську", - написав Керролл.

Також він процитував слова очільника російської делегації Володимира Мединського про те, що, мовляв, РФ готова воювати вічно.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? А Петро І... знаєте, хто його фінансував? Англія і Франція. Якби не це, Швеція і сьогодні була б великою державою", - нахабно заявив російський політик.

Зустріч в Стамбулі

У п’ятницю, 16 травня, у Туреччині зустрілися представники України і Росії. Сьогоднішні переговори між Росією та Україною — перші прямі переговори за три роки. Очолив українську делегацію міністр оборони Рустем Умєров. Російську, як і 2022-го, радник “фюрера” Володимир Мединський.

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Зустріч тривала кілька годин. Після переговорів Умєров розповів про результати. З його слів, сторони обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна. Мединський, своєю чергою, повідомив про те, що РФ "взяла до уваги запит на зустріч між лідерами" країн.

Зауважимо, що росіяни заявляють про "успішні переговори" з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

Тим часом Володимир Зеленський зробив різку заяву про зустріч з росіянами в Стамбулі. Глава держави повторив заклики до припинення вогню “на достатньо тривалий термін”. За його словами, пріоритет України — повне, безумовне та чесне припинення вогню. Реакції “фюрера” ще не було.

Дата публікації 12:09, 16.05.25 Кількість переглядів 64 Єрмак оприлюднив відео зустрічі України, США, Туреччини