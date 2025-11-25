Ден Дрісколл / © Associated Press

Міністр армії США, спецпредставник для просування мирного плану Ден Дрісколл, який минулого тижня перебував у Києві, в Абу-Дабі зустрівся з російськими високопосадовцями.

Про це повідомило видання CBS News з посиланням на двох американських чиновників та дипломатичні джерела.

«Міністр армії США Дрісколл кілька годин зустрічався з членами російської делегації [в понеділок увечері] в Абу-Дабі. Він планує зустрітися з ними знову протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів», — розповів один американський чиновник у коментарі медіа.

Наразі невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Як повідомило CBS News, офіційні особи США та України також обговорили можливий візит українського лідера Володимира Зеленського до Штатів цього тижня. Однак немає чітких планів щодо цього візиту.

Американський чиновник повідомив CBS News, що, ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін досі вважає, що захопить Донецьку область — або шляхом переговорів, або на полі бою. Співрозмовник видання наголошує, що переговори адміністрації Трампа в Женеві розпочалися з передумови, що кремлівський «фюрер» має рацію

Хоча той самий американський чиновник відмовився надати оцінку США щодо того, чи програє Україна війну на сході. З його слів, траєкторія бойових дій вказує на те, що Росія захопить Донбас. Чиновник зазначив, що російський прогрес у східному прифронтовому місті Покровськ не є позитивним знаком для оборонних перспектив Києва.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин. До складу делегації увійшли секретар армії США Ден Дрісколл та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж — це найвищі представники Пентагону, які відвідали Україну від початку повномасштабної війни.

Медіа інформували, що делегація Трампа після Києва може відвідати Москву для обговорень «мирного плану» щодо України. Однак Politico писало, що Дрісколл спробує домовитися про зустріч з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, «щоб просувати мирну угоду, повідомив чиновник оборонного відомства, обізнаний з планами делегації».