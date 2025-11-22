Делегація Трампа після Києва може відвідати Москву: ЗМІ дізналися деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Наступного тижня Сполучені Штати Америки можуть направити своїх генералів до Росії для обговорень "мирного плану" щодо України.

Про це повідомляють The Guardian та Politico з посиланням на американських чиновників.

Делегація високопосадовців США на чолі з новим спецпредставником, міністром армії Деном Дрісколлом 20 листопада у Києві провела переговори з українською стороною, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

“За словами джерел у США, група американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити «мирний план» з Кремлем”, - пише The Guardian.

Зауважимо, російський диктатор-президент Володимир Путін напередодні підтвердив, що РФ отримала копію плану США, який, за його словами, може «закласти основу» для припинення війни.

Своєю чергою, Politico пише, що після візиту до Києва далі Дрісколл зустрінеться з союзниками НАТО в Європі та спробує домовитися про зустріч з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, “щоб просувати мирну угоду, повідомив чиновник оборонного відомства, обізнаний з планами делегації”.

За словами чиновника, візит Дрісколла до Києва спочатку мав на меті укласти угоду щодо деяких найінноваційніших українських технологій безпілотників. Втім, інший чиновник адміністрації заявив, що метою спецпредставника було досягнення “поступового прогресу” під час триденного візиту до України

Посадовець оборонного відомства назвав зустрічі Дрісколла як “рівноправні частини” інновацій на полі бою та дипломатії.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Трамп відправив високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних перемовин. До складу делегації увійшли секретар армії США Ден Дрісколл та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж - це найвищі представники Пентагону, які відвідали Україну від початку повномасштабної війни.

Після цього стало відомо, що Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною. Документ чиновники розробляли кілька тижнів у консультаціях з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.