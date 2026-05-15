Делегація Трампа викинула у смітник усе отримане в Китаї: в чому річ (фото)

Дональд Трамп під час посадки на літак у Китаї / © X / Emily Goodin

Делегація США на чолі з президентом Дональдом Трампом влаштувала очищення перед вильотом із Китаю. Співробітники Білого дому викинули у смітник усі китайські ґаджети та перепустки з міркувань безпеки.

Про це повідомила журналістка New York Post Емілі Гудін.

Перед посадкою на літак американська делегація позбулася всіх речей, отриманих під час державного візиту до Китаю. Співробітники зібрали посвідчення, одноразові телефони працівників Білого дому та делегаційні бейджі, після чого викинули їх у сміттєвий контейнер біля трапа літака.

«Нічого китайського походження на борт літака не допускається. Ми скоро вилітаємо до Америки», — зазначається у публікації.

Такі заходи пояснюються підвищеною обережністю через репутацію Китаю як однієї з провідних держав у сфері кібершпигунства. Це мало унеможливити потрапляння на борт будь-яких пристроїв стеження, які могли б становити загрозу для конфіденційної чи секретної інформації після повернення делегації до США.

Такий рівень технічної безпеки суттєво контрастував із помпезною та дипломатичною атмосферою самого візиту.

До слова, 14 травня у Пекіні на зустрічі Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна сталася бійка за участю знімальної групи та служби безпеки. Інцидент, відео якого потрапило в Мережу, спалахнув у конференцзалі перед початком переговорів: камеру збили на підлогу, а в натовпі лунала нецензурна лайка. Самих лідерів держав конфлікт не торкнувся.

Зауважимо, що Трамп поділився враженнями від візиту до закритого урядового комплексу Чжуннаньхай, де мешкає Сі, назвавши це місце неймовірним та прекрасним. Лідер КНР показав американському колезі старовинні сади резиденції, куди іноземних гостей запрошують надзвичайно рідко.

