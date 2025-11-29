Делегація України вирушила до США на переговори: що відомо про учасників

Прапор США. / © Associated Press

Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Зазначається, що зустріч відбудеться у Флориді. Делегація України, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером.

За даними співрозмовника Bloomberg представники Києва і Вашингтона зустрінуться, щоб “обговорити конфіденційне планування”.

Зауважимо, Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії, які мають відбутися наступного тижня.

За даними журналіста The Economist Олівера Керолла, очільник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов також прямує до США. Саме він може очолити українську переговорну делегацію.

“Мені повідомили, що генерал Буданов прямує до США. Можливо, як керівник переговорного процесу (буде оголошено пізніше). Схоже, переговори тривають. Трамп не збирається дозволити українським проблемам стати на заваді нерівному миру”, - наголосив журналіст.

Своєю чергою, кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на чиновника з Києва повідомив, що українська делегація на чолі з Умєровим вирушає до Маямі. З його слів, у складі також Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники українських спецслужб.

Нагадаємо, після звільнення очільника ОП Андрія Єрмака, постало питання - хто поїде на переговори замість нього. Так, журналіст Крістофер Міллер повідомив, що секретар РНБО Рустем Умеров представлятиме Україну.

Зауважимо, відставка Єрмака за день до переговорів у США. До слова, саме він очолював українську переговорну групу щодо мирного врегулювання з Росією. Зокрема, у минулі вихідні у Женеві він обговорював план з делегацією США на чолі з сенатором Марко Рубіо.

