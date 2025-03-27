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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Делегація військових Британії та Франції вирушить до України: яке завдання їм поставив Макрон

За словами Макрона, спільна франко-британська місія має вирушити до Києва для розвідки, що можна зробити для підтримки ЗСУ.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Делегація військових Британії та Франції вирушить до України: яке завдання їм поставив Макрон

Зеленський, Макрон і Стармер ід час тристоронньої зустрічі на полях саміту «коаліції охочих» у Єлисейському палаці / © Associated Press

Делегація військових Британії та Франції вирушить в Україну для розробки формату майбутньої української армії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після українського саміту в Парижі. 

Крім того, за його словами, сьогодні було вирішено доручити міністрам закордонних справ коаліції підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню.  У них є три тижні, щоб представити цей план. 

Макрон пояснив, що план про відправлення до України "сил заспокоєння" все ще перебуває на етапі планування, але це не будуть миротворчі сили. Французький лідер каже, що кілька держав візьмуть участь у силах, але вони не будуть розміщені на лінії зіткнення, натомість розгорнуті в "стратегічних районах".

"Ми проведемо обговорення між нашими військовими лідерами, щоб визначити місця розташування, кількість сил, які потрібно розгорнути, щоб це було надійним, і можливості. Нічого не виключено: морські сили, сухопутні сили та повітряні сили. Ці сили заспокоєння... не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну та потужну українську армію", – сказав Макрон.

Раніше президент Франції Макрон відповів, чи буде Євросоюз знімати санкції з Росії.

Також він називав варіанти, які механізми задіють для контролю над перемир'ям.

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