Делегація військових Британії та Франції вирушить до України: яке завдання їм поставив Макрон

Зеленський, Макрон і Стармер ід час тристоронньої зустрічі на полях саміту «коаліції охочих» у Єлисейському палаці / © Associated Press

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Делегація військових Британії та Франції вирушить в Україну для розробки формату майбутньої української армії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після українського саміту в Парижі.

Крім того, за його словами, сьогодні було вирішено доручити міністрам закордонних справ коаліції підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню. У них є три тижні, щоб представити цей план.

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Макрон пояснив, що план про відправлення до України "сил заспокоєння" все ще перебуває на етапі планування, але це не будуть миротворчі сили. Французький лідер каже, що кілька держав візьмуть участь у силах, але вони не будуть розміщені на лінії зіткнення, натомість розгорнуті в "стратегічних районах".

"Ми проведемо обговорення між нашими військовими лідерами, щоб визначити місця розташування, кількість сил, які потрібно розгорнути, щоб це було надійним, і можливості. Нічого не виключено: морські сили, сухопутні сили та повітряні сили. Ці сили заспокоєння... не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну та потужну українську армію", – сказав Макрон.

Раніше президент Франції Макрон відповів, чи буде Євросоюз знімати санкції з Росії.

Також він називав варіанти, які механізми задіють для контролю над перемир'ям.