"Делікатні переговори вже ведуться": NYT про те, яким буде президентство Трампа для України

За інформацією New York Times, "делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і в останні місяці набрали певної динаміки".
Для України перемога Трампа означає зрушення. Щоправда, до чого – незрозуміло.
Про це пише видання New York Times, аналізуючи інформацію про закулісні переговори щодо припиинення війни в Україні.
Трамп вступає на посаду зі скептицизмом, якщо не відвертою ворожістю, щодо продовження допомоги США Україні. Він пообіцяв, що зможе завершити війну за один день – не кажучи, як. У виданні нагадали, що його обіцянка швидко завершити війну викликала в Києві занепокоєння, що він тиснутиме на Україну укласти угоду на невигідних умовах.
Трамп не лише поставив під сумнів необхідність продовжувати підтримувати Україну; він також із захопленням відгукувався про Путіна і критикував Зеленського.
Тим часом тенденції на полі бою були похмурими протягом кількох місяців і останніми днями стали ще більше тривожними для України.
"Хитка військова картина для України затьмарює перспективи врегулювання шляхом переговорів", – пише NYT.
"Делікатні багатосторонні переговори"
За інформацією New York Times, "делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і в останні місяці набрали певної динаміки". За словами дипломатів, які беруть у них участь, незрозуміло, як посередницька роль Трампа у припиненні війни з РФ буде поєднуватиметься з цими зусиллями.
За винятком загального припинення вогню Зеленський в останніх коментарях згадував перспективу додаткових угод для вирішення конкретних проблем, як-от мораторій обох сторін на удари по енергетичній інфраструктурі та угода про захист комерційного судноплавства в Чорному морі.
NYT стверджує, що останніми тижнями Україна також пом'якшила свою позицію щодо плану Бразилії та Китаю, який Зеленський спочатку відкидав.
За словами чиновників, знайомих з перебігом переговорів, наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження цього плану з українською Формулою миру. В рамках останніх кроків щодо плану України минулого тижня в Канаді відбулася конференція з питань обміну полоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією, що є одним з пунктів українського плану.
Раніше відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, що означає для України перемога Трампа.
Читайте також:
- "Ми входимо у важку з усіх боків зиму": Жорін сказав, до чого готуватися Україні після перемоги Трампа
- Зеленський заявив про потенціал для міцнішої співпраці після перемоги Трампа на виборах
- Друге пришестя Трампа: як він змінить США і світ за 75 днів