Делікатний характер поїздки: джерела американських ЗМІ розповіли нюанси можливого візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський готується відвідати Вашингтон у середу, за даними трьох джерел AP, у своїй першій відомій поїздці за межі країни з початку вторгнення Росії в лютому.

Два джерела в Конгресі та одна особа, знайома з питанням, підтвердили плани візиту. Вони говорили на умовах анонімності через надзвичайно делікатний характер поїздки. Вони сказали, що візит Зеленського, хоч і очікувався, все ж може бути скасовано в останню хвилину через проблеми безпеки.

Новину про візит Зеленського вперше повідомило Punchbowl News.

Візит Зеленського до США

Візит до Вашингтона включатиме звернення до Конгресу на Капітолійському пагорбі та зустріч із президентом Джо Байденом. Це сталося в той момент, коли законодавці готуються проголосувати за пакет витрат на кінець року, який включає близько 45 мільярдів доларів на екстрену допомогу Україні, і в той час, як США готуються надіслати ракети «земля-повітря» Patriot.

Останній транш фінансування США стане найбільшим американським вливанням допомоги Україні, перевищуючи навіть екстрений запит Байдена на суму 37 мільярдів доларів, і забезпечить надходження фінансування на військові зусилля протягом наступних місяців.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала законодавців прибути на сесію ввечері в середу.

«Ми завершуємо особливу сесію 117-го Конгресу прийняттям законодавства, яке сприяє прогресу для американського народу, а також підтримує нашу демократію», — написала Пелосі у вівторок у листі до колег. «Будь ласка, будьте присутні на особливу увагу до демократії в середу ввечері».

Зеленський — майже щодня — звертався до різних парламентів та міжнародних організацій по відео, а також відправляв свою дружину до іноземних столиць, щоб отримати допомогу.

У вівторок він здійснив сміливу та небезпечну поїздку до найгарячішої точки на 1300-кілометровій лінії фронту, міста Бахмут. На опублікованому його офісом відео з візиту в Бахмут Зеленському вручили український прапор і натякнули на те, що він передасть його лідерам США.

«Хлопці передали наш гарний український прапор зі своїми підписами, щоб ми його передали», – сказав Зеленський на відео. «Ми не в легкій ситуації. Ворог збільшує свою армію. Наш народ сміливіший і потребує потужнішої зброї. Ми передамо це від хлопців до Конгресу, до президента Сполучених Штатів. Ми вдячні їм за підтримку, але цього недостатньо. Це натяк — цього недостатньо».

Згідно з даними Пентагону, США виділили майже 20 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Американські та українські офіційні особи заявили, що США також надають розвіддані українським силам і допомагають Україні відбивати російські кібератаки та спроби диверсій.

У березні Зеленський виступав у Конгресі по відеозв’язку. Одягнувши армійську зелену футболку з українським прапором, він стверджував, що США та Україна мають спільні мрії та цілі.

«Демократія, незалежність, свобода і турбота про кожного, про кожну людину, про кожного, хто сумлінно працює, хто живе чесно, хто поважає закон», – сказав тоді він. «Ми в Україні хочемо того ж для нашого народу. Все це є нормальною частиною вашого життя», - зауважив Зеленський.

Також його візит припадає на останні дні перебування Пелосі на посаді спікера в Палаті представників. Республіканці візьмуть під контроль Палату представників у січні, тоді як демократи збережуть владу в Сенаті. У той час як республіканці, призначені очолити ключові комітети з національної безпеки, наполягають на продовженні підтримки України, серед рядового складу Республіканської партії зростає занепокоєння щодо вартості та тривалості цих зусиль.

Пелосі, яка відвідала Зеленського на початку цього року в Києві, сказала, що було приголомшливо бачити відданість українців демократії.

«Вони борються за демократію для всіх нас», - сказала вона.

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