Демаркація кордонів: у США закликали Вірменію та Азербайджан до конструктивної взаємодії

Демаркація кордонів: у США закликали Вірменію та Азербайджан до конструктивної взаємодії

Вашингтон закликав обидві сторони вжити негайних конкретних заходів для зниження напруженості та запобігання подальшій ескалації.

Сполучені Штати Америки озвучили стурбованість загостренням ситуації в районі кордону між Вірменією та Азербайджаном та закликали до зусиль, спрямованих на запобігання ескалації напруженості.

Про це повідомляє Держдеп США.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про сьогоднішні інтенсивні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Ми наполегливо закликаємо обидві сторони вжити негайних конкретних заходів для зниження напруженості та запобігання подальшій ескалації", — йдеться у повідомленні.

Вашингтон закликав сторони до прямої та конструктивної взаємодії для розв'язання невирішених питань, включаючи демаркацію кордону.

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Держдеп нагадав, що в заяві співголів Мінської групи від 15 листопада наголошується на необхідності всеосяжного і стійкого врегулювання шляхом переговорів усіх питань, що залишаються, пов'язаних з Нагірнокарабаський конфліктом або з нього.

Нагадаємо, 16 листопада між Азербайджаном та Вірменією тривали бої на спірній території. Країни звинувачують одна одну у провокаціях.

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