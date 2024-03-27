Демобілізація після 36 місяців служби: в Раді підтримали важливу правку

Комітет відхилив правку про демобілізацію після 36 місяців, яка мала б відбуватися без додаткових рішень Ставки.

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але за рішенням президента.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Народний обранець заявив, що комітет відхилив правку про демобілізацію після 36 місяців служби, яка мала б відбуватися без додаткових рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Також читайте Комітет з нацбезпеки розглянув 710 правок до законопроєкту про мобілізацію: що змінили

"Це моя правка. Я на ній наполягав. Але комітет не підтримав. Поки що комітет підтримав правку Безуглої про демобілізацію після 36 місяців, але за рішенням президента", – написав Гончаренко в Мережі.

За його словами, в Раді "ідею демобілізації взагалі хоронять".

Читайте провідні новини дня:

Нардеп зазначив, що в Раді розмірковують над варіантом демобілізації після 36 місяців служби за умови, щоб військовослужбовець 18 із них проводив на передовій.

"І ще шукають варіанти. Але глобально, як концепт – не хочуть. Дуже погані новини", – резюмував політик.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що народні обранці схиляються до того, щоб встановити 36 місяців військової служби до моменту демобілізації. Але конкретні терміни, деталі та механізми ще обговорюватимуться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації: бронь, покарання ухилянтам, терміни демобілізації

Читайте також: