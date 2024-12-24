Демобілізація в Україні: Веніславський зробив невтішну заяву

За словами народного депутата, наразі пріоритетом є забезпечення ротації в армії.

Зарано говорити, що протягом наступних пів року законопроєкт про демобілізацію з'явиться у Верховній Раді і його буде ухвалено.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив у ефірі Radio NV.

Веніславський розповів, що деякі депутати запропонували внести певні положення щодо демобілізації та звільнення військових зі служби до законопроєкту, "який врешті був вилучений за зверненням Кабміну".

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"Це було, на мій погляд, зроблено або від нерозуміння наслідків таких заяв і таких дій, або це був якийсь свідомий злий умисел. Але під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби, – це дуже не відповідає, м’яко кажучи, інтересам національної безпеки й оборони. Я не думаю, що на сьогодні у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати на закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців", – висловився нардеп.

Він також відповів на уточнювальне запитання про те, чи скасовується таким чином, чи переноситься на невизначений термін питання законопроєкту про демобілізацію:

"Я думаю, що до зміни ситуації на фронті, до стабілізації щонайменше…"

Веніславський пояснив, що російські війська намагаються тиснути на всіх напрямках, і на цьому тлі неможливо забезпечити звільнення військових. Тож у короткостроковій перспективі законопроєкт про демобілізацію в парламенті не з’явиться.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі, я маю на увазі три-чотири місяці, до пів року, говорити про те, що цей законопроєкт з’явиться у Верховній Раді, ми його ухвалимо, – у мене особисто суб’єктивно такого відчуття немає. Хоча подивимося", – сказав член оборонного комітету.

Він також повідомив, що на закритих засіданнях з керівниками ЗСУ, Генштабу та представниками Міноборони постійно тривають обговорення початку ротацій у війську.

"Якраз ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом кількох місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – на сьогоднішній день – це те, що необхідно зробити", – сказав Веніславський.

Нагадаємо, у середині листопада секретар оборонного комітету Роман Костенко заявляв, що Міноборони планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який регулює порядок та умови звільнення військових зі служби.

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