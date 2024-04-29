Демократи у Палаті представників не планують підтримати відставку Джонсона - ЗМІ

Демократи в Палаті представників США не дозволять ультраправим республіканцям усунути Майка Джонсона з посади спікера.

Про це пише Укрінформ з посиланням MSNBC.

Як заявив конгресмен-демократ Джаред Московіц, демократи не підтримають спроби відставки республіканця Джонсона, якщо ультраправа депутатка Марджорі Тейлор Ґрін винесе це питання на голосування.

«Очевидно, ми почекаємо, поки наш лідер Джеффріс (лідер демократичної меншості в Палаті представників Ґакім Джеффріс, - ред.) знайде рішення», - сказав Московіц. За його словами демократи не дозволять «людині, яка буквально дозволила б спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою і яка говорила про вихід штатів зі складу США», усувати спікера й, користуючись такою можливістю, виголошувати свої промови.

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«Я не дозволю їй це зробити, - долав він. - Ми не дозволимо їй прибрати спікера».

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